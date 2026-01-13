Auf der A2 und A14 gehen zwei Laster in Flammen auf. Die Brände sorgen auch am Mittag noch für Verzögerungen.

Magdeburg - Nach Lkw-Bränden auf der A2 bei Marienborn und der A14 südlich von Magdeburg kommt es weiterhin zu Verzögerungen. Bei Marienborn war am Morgen im Auflieger eines mit Windeln beladenen Lastwagens ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der 59-jährige Fahrer fuhr seinen Lkw auf den Standstreifen und koppelte die Zugmaschine ab. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die A2 ist Richtung Hannover wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Marienborn abgeleitet. Der Schaden liegt laut einer ersten Schätzung im oberen fünfstelligen Bereich.

Sperrung auch südlich von Magdeburg

Auf der A14 südlich von Magdeburg war zuvor in der Nacht ein weiterer Lkw in Flammen aufgegangen - ersten Erkenntnissen zufolge auch hier wegen eines technischen Defekts. Der 52 Jahre alte Fahrer konnte den Lastwagen auf den Standstreifen fahren und sich retten. Er blieb unverletzt. Auch hier wird der Schaden auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die A14 war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Magdeburg rollte der Verkehr am Mittag wieder. Richtung Dresden ist der linke Fahrstreifen inzwischen auch wieder frei. Während der Bergung des Lkws soll auch ein weiterer Laster geborgen werden, der am Montag im Graben gelandet war.