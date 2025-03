Hamburg - Nach der rund 50-stündigen Vollsperrung des Elbtunnels und der Autobahn 7 in Hamburg rollt der Verkehr wieder. Kurz vor Mitternacht wurde bereits die Fahrbahn in Richtung Norden wieder freigegeben, in Richtung Süden rollte der Verkehr gegen 2.00 Uhr wieder, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale am Morgen sagte. „Es lief alles ohne Probleme und auch jetzt läuft der Verkehr total problemlos.“

Von der seit Freitagabend andauernden Sperrung waren neben dem Elbtunnel die Anschlussstellen Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Stellingen, Volkspark, Hausbruch und Heimfeld betroffen.

Die wichtige Verkehrsader war für Arbeiten zum Ausbau der Autobahn auf acht Spuren gesperrt worden. Diesmal ging es unter anderem um die Montage mehrerer Verkehrsschilder über der Autobahn, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Zudem sollte der Verkehrsrechner im Elbtunnel mit einer neuen Software ausgestattet werden.