Ab dem 30. Oktober kommt es in Berlin am Autobahndreieck Funkturm zu Sperrungen. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Berlin - Von Ende Oktober bis Anfang November soll es umfangreiche Sperrungen am Autobahndreieck Funkturm in Berlin geben. Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke, teilte die Projekt-Management-Gesellschaft Deges mit.

Die Sperrungen gelten demnach vom 30. Oktober 22.00 Uhr, bis voraussichtlich 3. November, 5:00 Uhr. Es sei mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

So werde es etwa von der Autobahn 115 keine Überleitung auf die A100 Richtung Hamburg sowie keine Abfahrt Richtung Halenseestraße Ost/Messedamm geben. Zudem entfalle die Möglichkeit, von der A100 aus Süden kommend über den Messedamm durch die Stadt zu fahren. „Damit gibt es keine Möglichkeit für Lkw, am Autobahndreieck Funkturm in Richtung Hamburg zu fahren“, hieß es in der Mitteilung.

Die Halenseestraße Ost in Richtung Autobahndreieck Funkturm und Messedamm werde ab dem Rathenauplatz in Fahrtrichtung Nord gesperrt und die Auffahrt auf die Autobahn entfalle. Zudem sei von Norden kommend keine Überleitung von der A100 auf die A115 möglich. Außerdem werde der Messedamm in Fahrtrichtung Norden zwischen den Kreuzungen Halenseestraße und Neue Kantstraße voll gesperrt.