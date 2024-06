Sperrungen an mehreren Orten auf der A4 am Mittwoch

Dresden - Wegen Bodenuntersuchungen und Nachrüstungsarbeiten wird die A4 in Sachsen auf mehreren Abschnitten am Mittwoch voll gesperrt. Von 8.00 bis 18.00 Uhr finden Bauarbeiten im Tunnel Königshainer Berge statt, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Ost am Dienstag mitteilte. Dafür wird die Autobahn in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Nieder Seifersdorf (beide Landkreis Görlitz) gesperrt. Für die Auffahrt auf die A4 sollen dazu Umleitungen eingerichtet werden.

Von 7.00 bis 16.00 Uhr wird aufgrund von Bodenuntersuchungen zudem die Abfahrt der Anschlussstelle Glauchau-Ost in Richtung Chemnitz gesperrt. Der Verkehr wird dort über die Anschlussstelle Hohenstein umgeleitet. Bis Donnerstag kann zwischen den Anschlussstellen Dresden-Wilder Mann und Dresden-Flughafen nur die linke Spur befahren werden. Außerdem wird die Auffahrt der Anschlussstelle Dresden-Hellerau gesperrt. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten.