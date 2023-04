Görlitz - Wegen Sanierungsarbeiten am Tunnel Königshainer Berge auf der Autobahn 4 werden Streckenabschnitte gesperrt. Am Dienstag sei die Südröhre in Fahrtrichtung Görlitz für den laufenden Verkehr unbefahrbar, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes mit. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf über die Umleitung 5 umgeleitet.

Am Donnerstag (13. April) soll dann die Fahrbahn in Richtung Dresden gesperrt werden. Hier erfolgt die Umleitung an der Anschlussstelle Kodersdorf über die Umleitung 4. Zudem steht ab Donnerstag in beiden Richtungen nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Demnach könne es zu Stau vor dem Tunnel kommen. Die Autobahngesellschaft rechnet damit, dass die Arbeiten im November abgeschlossen sind.

Im kommenden Jahr soll die eigentliche Sanierung im Tunnel folgen: zunächst die Nordröhre im Jahr 2024 und anschließend die Südröhre im Folgejahr. Die Bauarbeiten sollen jeweils von April bis Oktober stattfinden.

Die Sanierung umfasse unter anderem den Verschluss der Querschläge mit befahrbaren Fluchttoren, den Einbau einer zusätzlichen Beleuchtung im zukünftigen Einfahrtsbereich, den Einbau zusätzlicher Sensorik für die Raucherkennung sowie den Aufbau von Verkehrstechnik und Verkehrszeichen an den angrenzenden Anschlussstellen.