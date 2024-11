Der 35. Jahrestag des Mauerfalls wird in der Berliner Innenstadt mit Plakaten und Musik gefeiert. Am Wochenende sind zahlreiche Straßen gesperrt.

Berlin - Wegen der Feiern zum 35. Jahrestag des Mauerfalls müssen Autofahrer in der Berliner Innenstadt vor allem von Freitag bis Montag mit größeren Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Open-Air-Feiern und die Sperrungen ziehen sich entlang des Verlaufs der früheren Mauer über vier Kilometer von der Gedenkstätte an der Bernauer Straße nach Süden Richtung Regierungsviertel, vorbei am Brandenburger Tor, dem Potsdamer Platz und dem Checkpoint Charlie bis zum Springer-Haus in Kreuzberg.

Die gesamte Strecke soll sich am Samstagabend von 20.00 bis 21.00 Uhr in eine lange Musikbühne verwandeln. Gesperrt sind auch die Straße des 17. Juni, die Friedrichstraße zum Teil und viele kleinere Straßen entlang des ehemaligen Mauerstreifens. Abhängig vom großen Zustrom der Menschen könnten am Samstagabend auch U-Bahnhöfe wie Brandenburger Tor, Potsdamer Platz und Kochstraße geschlossen werden.