Ein Arzt meldet, dass sich eine Person mit einer Waffe in einer Bremer Klinik aufhält. Kurze Zeit später nehmen Polizisten einen Mann fest, ein Gewehr finden sie aber nicht.

Spezialkräfte rücken für Festnahme in Bremer Klinik aus

Großeinsatz in Bremer Klinik endet glimpflich. (Symbolbild)

Bremen - Spezialkräfte sind zu einem Großeinsatz in einer Bremer Klinik ausgerückt. Dort sei am Morgen von einem Stationsarzt gemeldet worden, dass sich ein Mann mit einem Gewehr in dem Krankenhaus aufhalte, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte konnten den 69-jährigen Mann vor Ort schnell finden und festnehmen. Eine Schusswaffe sei bei ihm aber nicht gefunden worden. Verletzt wurde niemand. Der wohl psychisch erkrankte Mann werde entsprechend medizinisch begutachtet.