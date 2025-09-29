Halle/Saale - Bei dem Brand einer Postfiliale in Halle sind ein sieben Jahre alter Junge sowie ein Feuerwehrmann verletzt worden. Wieso das Gebäude im Süden der Stadt brannte, ist laut Polizei bislang unbekannt.

Der Junge hatte am Sonntagabend in der Nähe des Gebäudes gespielt und den Brandrauch eingeatmet, er kam in ein Krankenhaus. Einer der Feuerwehrleute wurde im Einsatz verletzt. Den Angaben zufolge entstand an dem Gebäude erheblicher Schaden.