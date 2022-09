Spieltage acht und neun: Zwei Heimspiele für Hertha

Frankfurt/Main/Berlin - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Bundesliga-Spieltage acht und neun zeitgenau terminiert. Hertha BSC empfängt dabei die TSG 1899 Hoffenheim und den SC Freiburg im heimischen Olympiastadion, Union muss zu Eintracht Frankfurt und zum VfB Stuttgart reisen, wie die DFL am Donnerstag mitteilte.

Hertha tritt an zwei Sonntagen an und empfängt am 2. Oktober die Hoffenheimer um 15.30 Uhr. Eine Woche später ist das Team von Trainer Sandro Schwarz Gastgeber für Freiburg. Union spielt zunächst am 1. Oktober um 15.30 Uhr in Frankfurt. Mit dem Gastspiel in Stuttgart wird am 9. Oktober um 19.30 Uhr der neunte Spieltag abgeschlossen.