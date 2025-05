Dresden - In diesen Tagen dreht sich an der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden viel um den Förderverein der international renommierten Ausbildungsstätte. Am 31. Mai 1995 wurde der Förderverein Palucca von tanzbegeisterten Bürgern der Stadt gegründet. Inzwischen hat er mehr als 100 Mitglieder, darunter auch viele Absolventinnen und Absolventen der Hochschule.

Seit seiner Gründung verfolge der Verein das Ziel, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende der Hochschule sowohl ideell als auch materiell zu fördern, sagt Vereinschefin Christina Flume. „Unser Anliegen war und ist es, junge Menschen auf ihrem Weg in eine künstlerische Zukunft zu begleiten und ihnen eine starke Basis zu geben.“ Deshalb gelte zum 30. Vereinsgeburtstag der Dank an alle Unterstützer, die die Begeisterung für den Tanz teilen.

Gret Palucca war schon zu Lebzeiten eine Legende

Der Verein wäre so wohl ganz im Sinne von Gret Palucca (1902-1993) gewesen. Die Tänzerin war schon zu Lebzeiten eine Legende. Vor 100 Jahren gründete sie ihre Schule. Bis ins hohe Alter unterrichtete sie selbst. Heute trägt Deutschlands einzige eigenständige Tanzhochschule ihren Namen. Palucca steht für eine gleichberechtigte Ausbildung in zeitgenössischem und klassischem Tanz sowie Improvisation. Grenzen zwischen diesen drei Sparten sollen verschwinden, um Inspiration für neue Formen des Ausdrucks zu finden.

Auch beim Förderverein steht die künstlerische Philosophie der Schulgründerin im Mittelpunkt: Ausdruck, Individualität und Begeisterung für den Tanz. Mit der Unterstützung studentischer Projekte und der Finanzierung von Ausbildungskosten wie Tanzkleidung oder -schuhen trägt der Verein maßgeblich zur Ausbildung der Studierenden bei.

Tanzfans können Patenschaften für Spitzenschuhe übernehmen

Ein Projekt ist dabei die „Spitzenschuhpatenschaft“. Sie ermöglicht es jeder Studentin, zwei Paar Spitzenschuhe pro Studienjahr finanziert zu bekommen. „Jede Spende ist eine helfende Hand für die Zukunft der Kunstform Tanz und unseren Nachwuchs auf den Bühnen Deutschlands. Tanz ist bewegend und die Palucca-Studierenden bewegen uns alle“, sagt Rektorin Katharina Christl.

Zum Jubiläum lädt der Förderverein dazu ein, selbst ein Teil der lebendigen Fördergemeinschaft zu werden. Mit einem Jahresbeitrag von 60 Euro – Ermäßigungen für Rentner und Studierende sind möglich – können Mitglieder einen Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten. Als Patin oder Pate für Spitzenschuhe kann mit einer Spende zudem gezielt einer Schülerin oder Studentin geholfen werden. Auch Zuschüsse für die Produktionskosten von Abschlussarbeiten und Reisen ins Ausland finanziert der Verein mit.

Momentan befinden sich 144 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende aus rund 20 Nationen in der Tanzausbildung. Die Ausbildung kann mit dem zehnten Lebensjahr beginnen. In den Klassen 5 und 6 lernen die Kinder in Orientierungsklassen, die Klassenstufen 7 bis 10 sind Nachwuchsförderklassen. Über die Zulassung zum dreijährigen Bachelor-Studiengang Tanz wird im letzten Jahr entschieden. Neben dem Bachelor gibt es Master-Studiengänge für Tanzpädagogik und Choreografie sowie ein Meisterklassen-Studium.