Auch die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der großen Parteien werfen ihre Stimmzettel zur Landtagswahl am Sonntag in die Urnen. Wer wählte wo?

Erfurt/Jena/Bornhagen/Weimar/Eisenach/Ilmenau - Wie viele anderer Menschen in Thüringen haben auch die Spitzenkandidaten der großen Parteien in Wahllokalen ihre Stimmen für die Landtagswahl abgegeben. Den Auftakt machte CDU-Mann Mario Voigt, der am Sonntagvormittag mit seiner Ehefrau in Jena zur Urne ging.

In Erfurt begleitete Bodo Ramelows Ehefrau den Ministerpräsidenten und Linken-Spitzenkandidaten ins Wahllokal. Auch SPD-Mann und Innenminister Georg Maier schritt in der Landeshauptstadt zur Urne – begleitet von seiner Ehefrau und der gemeinsamen dreijährigen Tochter. AfD-Rechtsaußen Björn Höcke ging in seinem Wohnort Bornhagen im Landkreis Eichsfeld ins Wahllokal.

In Eisenach wählte die frühere Oberbürgermeisterin der Wartburgstadt Katja Wolf. Die Ex-Linke ist Spitzenkandidatin für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Das BSW tritt erstmals in Thüringen zur Landtagswahl an.

FDP-Mann Thomas Kemmerich, der 2020 für wenige Tage Ministerpräsident war, warf seinen Stimmzettel in der Klassikstadt Weimar in die Urne. Die zwei Spitzenkandidaten der Grünen gaben in zwei unterschiedlichen Städten ihre Stimmen ab: Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling gemeinsam mit Familienmitgliedern in Ilmenau und Umweltminister Bernhard Stengele in Erfurt ebenfalls in Begleitung von Familie.