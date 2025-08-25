Berlin - Vier Menschen auf einem Sportboot sind auf dem Langen See in Schmöckwitz in Not geraten. Aus noch unbekannten Gründen trat plötzlich Wasser ein und binnen weniger Sekunden begann das Boot zu sinken, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Besatzung konnte sich an das Ufer und in ein weiteres Boot retten. Alle vier Personen blieben bei dem Vorfall am Montagnachmittag unverletzt. Die DLRG sicherte das Boot dann und brachte es ans Ufer, wie es hieß. Schmöckwitz ist der südöstlichste Berliner Ortsteil und liegt im Bezirk Treptow-Köpenick.