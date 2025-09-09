Berlin - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat den Brandanschlag auf Strommasten und Kabel im Südosten der Stadt als Respektlosigkeit anderen Menschen gegenüber bezeichnet. „Ich verurteile das aufs Schärfste, dass man so respektlos mit Leben anderer umgeht“, sagte Spranger. „Es geht hier auch um Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Wir haben Menschen, die sind darauf angewiesen, dass ihnen jeden Tag Hilfe zukommt.“

Infolge des Anschlags und des Stromausfalls mussten mehrere Menschen von Pflegeheimen in Krankenhäuser verlegt werden, um ihre Beatmung sicherzustellen. „Das dürfen wir auch als Gesellschaft nicht dulden“, sagte Spranger. An die mutmaßlichen Täter gerichtet sagte sie: „Wir kriegen euch!“

Das von unbekannten Tätern in der Nacht gelegte Feuer zerstörte mehrere dicke Starkstromleitungen am Fuß von zwei Masten am Königsheideweg im Bezirk Treptow-Köpenick. 50.000 Stromkunden, vor allem Haushalte und auch Firmen, waren zeitweise von dem Stromausfall betroffen, mehr als 30.000 sind es noch immer. Die Polizei prüft ein Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten.