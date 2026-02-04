Sie sei oft an ihre Grenzen gegangen: Nancy Janz, Sprecherin der Betroffenen sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche, tritt zurück. Zur Aufarbeitung hat sie eine klare Meinung.

Nancy Janz, die Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD, zieht sich nach einer Übergangszeit zurück - und kritisiert die Kirche. (Archivbild)

Hannover - Die Sprecherin der Betroffenen im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nancy Janz, tritt zurück. Über Jahre habe sie vermittelt und Brücken gebaut, das habe Kraft gekostet, sagte sie laut Mitteilung des Beteiligungsforums. Sie sei oft an und über persönliche Grenzen gegangen. Auch kritisierte sie den aus ihrer Sicht mangelnden Umsetzungswillen der Landeskirchen: „Wir sprechen seit Jahren über dieselben Fragen, und dennoch gibt es an vielen Stellen kaum spürbaren Fortschritt für Betroffene. Das tut weh.“ Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

„Zermürbender, permanenter Spagat“

Sie habe oft das Gefühl, das Beteiligungsforum diene Landeskirchen und diakonischen Verbänden als Alibi. „Das ist ein zermürbender, permanenter Spagat zwischen den Erwartungen der Betroffenen, die uns mit Hoffnung und Vertrauen begegnen, und den Strukturen, die Veränderung nur im Schneckentempo zulassen“, erklärte sie. Wer Beteiligung ernst meine, müsse auch den Mut haben, Veränderung zuzulassen. Sie war seit Juli 2022 Sprecherin der Betroffenen im Beteiligungsforum. Nach einer Übergangszeit will sie sich den Angaben zufolge zurückziehen.

Die Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum, Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, bedauerte den angekündigten Rückzug. „Nancy Janz hat das Beteiligungsforum geprägt, von Anfang an und entscheidend“, sagte sie. Janz habe die Konzeption mitentwickelt und als Sprecherin der Betroffenengruppe „eine besondere Verantwortung übernommen, die auch mit persönlicher Belastung verbunden war“.

Kirchenpräsidentin nimmt Kritik ernst

Wüst sagte, sie nehme die Kritik ernst: „Nancy Janz und ich haben intensiv über ihre kritischen Anfragen an Tempo und Einheitlichkeit der Umsetzung von Maßnahmen durch die Landeskirchen gesprochen.“ Sie verstehe die Kritik, sehe aber auch, „welchen großen Wandel wir in den vergangenen Jahren angestoßen haben. Dass Betroffene dennoch mehr Tempo einfordern, nehmen wir sehr ernst.“

Im Juni 2024 hatte Janz in einem Vortrag vor der Landessynode der Landeskirche Hannover geschildert, wie sie in Celle als 17-Jährige von einem Geistlichen sexuell missbraucht wurde. Sie habe sich nach einer Familie gesehnt. „Er nahm sich meinen Körper und ich durfte dazugehören“, sagte Janz, die in Bremen lebt. Vertreter der Kirche hätten sie damals im Stich gelassen.