In Berlin werden zunehmend Geldautomaten gesprengt. Auch in diesem Jahr versuchen Kriminelle ihr Glück. Zurück bleiben Schäden.

Sprengung: Schäden an Geldautomat in Prenzlauer Berg

Berlin - Erneut ist ein Geldautomat in Berlin bei einer versuchten Sprengung beschädigt worden. Gegen 3.20 Uhr in der Nacht wurde die elektronische Alarmanlage eines Geldautomaten in Prenzlauer Berg ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Polizisten stellten Schäden und Ruß an dem Automaten fest und fanden abgesprengte Teile eines pyrotechnischen Gegenstandes. Beute machten die unbekannten Täter demnach offensichtlich nicht.

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Polizei in Berlin 44 Geldautomaten gesprengt worden - deutlich mehr als im Vorjahr. Allein in den letzten zwei Monaten des Jahres 2024 kam es zu neun Sprengungen, in vier Fällen davon erbeuteten die Täter Geld. Insgesamt haben die Täter im zurückliegenden Jahr laut Polizei in 17 Fällen Beute gemacht.