Berlin - Eineinhalb Wochen nach mysteriösen Spritzenattacken bei der Fête de la Musique in Frankreich melden Polizei und Feuerwehr einen Zwischenfall in einem Berliner Club: Zwei Frauen im Alter von 17 und 23 Jahren wurden wegen Schmerzen und einem vermuteten Stich in den Oberarm ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Vier weitere Frauen seien mit leichten Verletzungen in dem Club vor Ort behandelt worden. Darüber hinaus hätten drei Frauen über Unwohlsein geklagt.

Die Hintergründe sind unklar. Ein Polizeisprecher wollte zunächst keine Parallele zu den Ereignissen in Frankreich ziehen. Dort hatten nach dem Musikfestival am 21. Juni Dutzende Frauen Anzeigen gestellt, weil sie mit einer Spritze gestochen worden waren.

Zwei Verdächtige vorübergehend festgenommen

Die Berliner Zeitung „B.Z.“ meldete, nach ihren Informationen hätten in dem Berliner Club zwei Männer wahllos mit Spritzennadeln auf junge Frauen eingestochen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben zwei Verdächtige im Alter von 35 und 44 Jahren in der Nähe zeitweise fest. Bei einer Durchsuchung der Männer seien aber keine „tatrelevanten Gegenstände“ gefunden worden, teilte die Polizei mit. Sie kamen wieder frei.

Der Notruf ging nach Angaben der Polizei in der Nacht ein, weil in dem Club an der Warschauer Straße mehrere Gäste über Unwohlsein und Verletzungen geklagt hätten. Als Einsatzkräfte gegen 3.25 Uhr eingetroffen seien, hätten sich dort etwa 300 bis 400 Menschen aufgehalten. Die Lage sei unübersichtlich gewesen. Die vier vor Ort von Rettungskräften behandelten Personen hätten sich vom Ort entfernt und seien unbekannt geblieben.