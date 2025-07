Den Tieren gelangen in den vergangenen Wochen einige größere Geldfunde. Der Geruch von Drogen hilft ihnen bei der Arbeit.

Osnabrück - Spürhunde der Polizei haben bei mehreren Durchsuchungen mehr als 110.000 Euro erschnüffelt. Die Hunde Habbo und Cody von der Polizei Osnabrück waren seit Mitte Mai in Ostfriesland und dem Emsland im Einsatz, wie die Beamten mitteilten. Allein bei einem Einsatz in Meppen entdeckte Cody mehr als 80.000 Euro in verschiedenen Schränken und Tresoren.

Bei zwei weiteren Einsätzen fand Cody in einer Vase mehr als 24.000 Euro und Habbo 5.000 Euro in einem Nachtschrank. Die beiden Hunde sind speziell auf das Auffinden von Bargeld trainiert. Cody ist seit 2020 im Dienst und auch als Drogenspürhund im Einsatz, Habbo unterstützt die Polizei seit 2023. Allein Cody habe bereits mehr als 400.000 Euro erschnüffelt. Zusammen entdeckten die Hunde in vergangenen Jahren mehr als eine halbe Million Euro. Neun solcher Hunde gibt es bei der Polizei Osnabrück.

Laut den Angaben der Polizei werden seit 2014 Drogenspürhunde in Niedersachsen zusätzlich auf das Erkennen von Banknoten trainiert. Sie können demnach druckfrische sowie gebrauchte Noten finden oder auch hochwertige Fälschungen. Denn: Nach Schätzungen hätten 70 bis 80 Prozent aller Geldscheine im Umlauf Spuren von Drogen. „Die Spürhunde profitieren hier also von ihrer ursprünglichen Ausbildung“, teilte die Polizei mit.