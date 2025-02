Am 1. Februar ist Horst Köhler gestorben. In der kommenden Woche wird er mit einem Staatsakt gewürdigt.

Magdeburg - Am kommenden Dienstag verabschiedet sich Deutschland vom verstorbenen Altbundespräsidenten Horst Köhler mit einem Staatsakt - in Sachsen-Anhalt ist für diesen Tag Trauerbeflaggung angeordnet. Das gilt laut dem Innenministerium in Magdeburg für alle Dienstgebäude des Landes.

Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er war von 2004 bis 2010 Staatsoberhaupt und trat kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit im Zuge heftiger Kritik an einem Interview von ihm zurück. Im Berliner Dom wird es Köhler zu Ehren am Dienstag einen Staatsakt geben.