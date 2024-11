Sechs Menschen sind bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen in Halle zum Teil schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Halle - Nach einem Unfall mit einem Polizeiauto in Halle ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Polizeibeamten. Bei dem Unfall habe ein 18 Jahre alter Fußgänger ein Bein verloren, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Halle. Bei den Ermittlungen muss nun unter anderem geklärt werden, inwieweit der Beamte seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist, als er mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Das Polizeifahrzeug stieß am 11. Oktober an einer Ampelkreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Mehrere Menschen wurden verletzt, auch der 18-Jährige, der an einer Ampel wartete.

Ein Gutachten soll klären, wie schnell das Polizeiauto unterwegs war und wie genau die Ampel geschaltet war. Bislang werde davon ausgegangen, dass der Einsatzwagen bei Rot fuhr, so die Sprecherin weiter. Aktuell liefen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung, das könne sich aber auch noch ändern.