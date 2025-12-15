Autofahrer in Berlin können sich auf Sperrungen einstellen: Die Abreise des ukrainischen Präsidenten kann am Abend für Einschränkungen auf den Stadtautobahnen sorgen.

Wegen der Staatsbesuche kam es in Berlin zu Absperrungen vor allem im Regierungsviertel.

Potsdam - Die Beratungen auf der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine haben in Berlin seit Sonntag zahlreiche Verkehrseinschränkungen ausgelöst. Noch am Abend können Autofahrer Folgen der Staatsbesuche zu spüren bekommen. Die Verkehrsinformationszentrale teilte via Bluesky mit: „Im Laufe des Abends kann es ggfs. aufgrund der Abreise des ukrainischen Präsidenten zu weiteren Sperrungen der Stadtautobahnen A100 und A113 kommen.“

Seit Sonntag kam es zu Verkehrseinschränkungen vor allem im Regierungsviertel. Auch U-Bahnhöfe waren wegen des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesperrt worden.