Theaterfans können sich in der neuen Saison auf ein vielfältiges Programm am Staatsschauspiel Dresden freuen. Die Saison eröffnet der Klassiker „Nathan der Weise“.

Dresden - Das Dresdner Staatsschauspiel hat für die kommende Saison 23 Premieren angekündigt, darunter sechs Uraufführungen. Die Spielzeit 2024/2025 beginnt mit „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing, „einem Lehrstück der aufklärerischen Toleranz, einem Stück Utopie“, wie Intendant Joachim Klement am Dienstag bei der Vorstellung des Programms sagte. Das neue Programm stehe dafür, „dem Ressentiment und der Angst etwas entgegenzusetzen und sich einzusetzen für eine offene und vielfältige Gesellschaft“.

Am Eröffnungswochenende (7. und 8. September) wird außerdem die Uraufführung von „Droge Faust“ zu sehen sein - eine Produktion der Bürgerbühne, die mit Christiane Lehmann eine neue Leiterin hat. In dem Stück setzen sich Jugendliche kritisch mit dem Verhältnis der Gesellschaft zum Drogenkonsum auseinander.

Anlässlich des 200. Geburtstags des heutigen Semperoper Balletts zeigt dessen neuer Direktor Kinsun Chan „Wonderful World“, laut Klement ein zeitgenössisches Tanztheater mit Berührungspunkten zum Schauspiel. Daneben bringt das Staatsschauspiel drei Werke von Shakespeare auf die Bühne: „Das Wintermärchen“, „Was ihr wollt“ und „Ein Sommernachtstraum“. Als Familienstück wird ab November „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen zu sehen sein. Weibliche Perspektiven sind in der Spielzeit stark vertreten, unter anderem bei den Produktionen „Im Spiegelsaal“ nach einer Graphic Novel von Liv Strömquist, dem Bürgerbühnen-Projekt „Klassenbeste“ und „Jane Eyre“ von Charlotte Brontë. Zum Festival „Fast Forward“ lädt das Staatsschauspiel wieder an vier Tagen junge Theatermacher aus Europa nach Dresden ein.