Nach der versuchten Erdrosselung einer Aktivistin aus Pakistan hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Klingenberg - Nach einer Attacke auf eine aus Pakistan stammende Frauenrechts-Aktivistin im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Die 27-Jährige war am Dienstagnachmittag am Bahnhof von Klingenberg-Colmnitz von einem Unbekannten mit einem Strangulationswerkzeug attackiert worden.

Derzeit hätten sich zwar noch keine Zeugen der Tat gemeldet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es bestehe aber nach wie vor die Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Opfer konnte sich selbst befreien und flüchten. Die Attacke habe deutliche Spuren am Hals der Frau hinterlassen, erläuterte der Polizeisprecher. Nähere Angabe zum Tatwerkzeug machte er nicht. Die Frau werde betreut und die Polizei sorge für ihre Sicherheit, betonte er.

Bei der 27-Jährigen handelt es sich laut Polizei um eine Aktivistin, die in ihrem Heimatland Pakistan politisch verfolgt wurde. Deshalb habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Bekannt sei, dass die 27-Jährige auch in den sozialen Medien aktiv war, sagte der Sprecher.