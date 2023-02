Schon vor Corona war die Zahl der Hochzeiten in Thüringen rückläufig, die Einschränkungen in der Pandemie auch für Familienfeste taten danach ein Übriges. Nimmt die Heiratslaune in diesem Jahr wieder zu?

Erfurt - Standesämter in Thüringen rechnen in diesem Jahr mit ähnlich vielen Eheschließungen wie im Jahr 2022. Die derzeitige Nachfrage nach Hochzeitsterminen entspreche in Gera ungefähr der des Vorjahres, sagte eine Sprecherin der dortigen Stadtverwaltung auf Anfrage. Ähnlich äußerten sich auch Vertreter der Stadtverwaltungen von Weimar und Jena. In Erfurt könnten nach Einschätzung der Stadt in diesem Jahr wieder mehr Paare den Bund fürs Leben schließen, nachdem die Corona-Einschränkungen weggefallen sind.

In der Corona-Pandemie hatten manche Paare ihre Hochzeitspläne verschoben, weil es unter anderem wegen der Kontaktbeschränkungen nicht möglich war, die Heirat im großen Rahmen mit der Familie und Freunden zu feiern. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes wurden im Jahr 2021 in Thüringen landesweit nur noch etwa 7700 Ehen in Thüringen geschlossen. Landesweite Daten zu Heiraten für 2022 liegen noch nicht vor.

In Gera haben sich den Angaben zufolge bislang 47 Paare beim Standesamt zum Tausch der Ringe angemeldet. „Das Standesamt Weimar verzeichnet aktuell 149 Eheschließungsanmeldungen für das Jahr 2023“, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. 2022 hatten sich in Weimar 325 Paare das Ja-Wort gegeben. In Jena traten 380 Paare vor die Standesbeamten.

Der Rückgang bei Eheschließungen hatte in Thüringen schon vor der Corona-Pandemie eingesetzt. Aus Daten des Statistischen Landesamtes geht hervor, dass 2018 im Freistaat noch etwa 10 400 Paare standesamtlich geheiratet haben. 2019 - dem letzten Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie - wurden noch etwa 9400 Ehen geschlossen. 2022 war die Zahl der Heiraten mit 7728 dann auf den niedrigsten Stand seit 1980 gesunken.

Eher die Ausnahme bleibt in Thüringen die Heirat gleichgeschlechtlicher Paare. In Erfurt etwa heirateten im vergangenen Jahr 26 gleichgeschlechtliche Paare, bei 802 Eheschließungen insgesamt. Ähnlich war das Verhältnis in den Vorjahren. In Gera, Jena und Weimar schlossen in den vergangenen drei Jahren jeweils zwischen 7 und 15 gleichgeschlechtliche Paare pro Jahr die Ehe.