Vizeadmiral geht, Konteradmiral kommt. An der Spitze der Deutschen Marine gibt es einen Wechsel. Die Herausforderungen für die Seestreitkräfte werden angesichts der russischen Aggression größer.

Flensburg - Nach 44 Jahren in der Bundeswehr ist Vizeadmiral Frank Martin Lenski in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, übergab in der Marineschule Mürwik das Kommando über die Flotte von Lenski an Konteradmiral Axel Deertz.

Deertz kommt aus dem Verteidigungsministerium, wo er bisher Stellvertreter des Abteilungsleiters Einsatzbereitschaft und Unterstützung war. „Ich weiß, welch' umfangreiches Aufgabenpaket vor uns liegt und bin mir sicher, dass wir dieses gemeinsam bewältigen werden“, sagte Deertz nach einer vorab verbreiteten Mitteilung. „Ich freue mich, den grundlegenden Umbau und den Aufwuchs unserer Marine in diesen bewegten Zeiten aktiv gestalten zu können.“

Lenski sagte, er verlasse die Marine mit großem Dank. Er sei „stolz, ein Teil dieser starken Gemeinschaft gewesen zu sein“. Zugleich freue er sich, dass nun seine Familie im Mittelpunkt stehe.