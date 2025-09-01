Per sogenanntem Elterntaxi werden manche Kinder bis vor die Schultür gefahren. Das sorgt vielerorts für Kritik. Darauf reagiert nun die Stadt Cuxhaven.

Cuxhaven - Damit Eltern ihre Kinder mit dem Auto nicht bis unmittelbar vor die Schule fahren, richtet die Stadt Cuxhaven sogenannte Hol- und Bringzonen ein. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit im Umfeld der Schulen deutlich zu verbessern, teilte die Stadt mit. Zugleich solle die selbstständige Mobilität der Kinder gefördert werden.

Die ausgewiesenen Stellen seien nur für ein kurzes Halten vorgesehen. Die Kinder könnten von dort den letzten kurzen Schulweg zu Fuß gehen. Eine einheitliche Beschilderung mache die Zonen deutlich erkennbar.

Hintergrund sei, dass sogenannte Elterntaxis vor den Schulen immer wieder zu problematischen Verkehrssituationen geführt hätten. Auch in anderen Städten gibt es ähnliche Zonen.