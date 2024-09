Das Optik-Unternehmen Carl Zeiss ist einer der großen Arbeitgebern in Thüringen. Nun wird die Voraussetzung für eine Erweiterung der Produktion in Jena geschaffen.

Jena - Das Optik- und Elektronikunternehmen Carl Zeiss baut seinen Standort in Jena weiter aus. Für die künftige Erweiterung der Produktion sei ein Grundstück in Jena-Isserstedt an das Unternehmen verkauft worden. Der Kaufvertrag sei jetzt notariell beurkundet, teilte die Stadtverwaltung Jena mit. Es gehe um den größten Teil einer insgesamt 30 Hektar umfassenden Gewerbefläche. Zeiss beschäftigt an seinem Gründungsort in Jena rund 3.000 Mitarbeiter und gehört damit zu den größten Industriearbeitgebern in Thüringen.

Letztes großes Gewerbegrundstück in Jena

Das Areal in Jena-Isserstedt biete aufgrund der hohen Flächenkapazitäten die Flexibilität, um die nächste Wachstumsphase von Zeiss zu ermöglichen, so die Stadtverwaltung. Es sei das größte noch zur Verfügung stehende Entwicklungsgrundstück in der Gemarkung Jena. Das Unternehmen hatte vor einigen Monaten seine Kaufabsichten publik gemacht.

An dem neuen Standort soll nach Zeiss-Angaben Platz für jene Unternehmensbereiche geschaffen werden, die nicht in den neuen Hightech-Standort direkt in Jena umziehen können und vorerst in einem bestehenden Gebäude in Lichtenhain blieben. Zu der geplanten Investitionssumme machte das Unternehmen noch keine Angaben.