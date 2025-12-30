In der Silvesternacht zünden viele Berliner um Mitternacht Raketen und trinken Sekt - und einige lassen ihren Müll danach auf der Straße liegen. Die Stadtreinigung startet früh mit dem Saubermachen.

Die Stadtreinigung kümmert sich am Neujahrstag um das Aufräumen an bestimmten Schwerpunkten in Berlin. (Archivbild)

Berlin - Mit 500 Mitarbeitern und 180 Fahrzeugen sieht sich die Berliner Stadtreinigung für Silvester gewappnet. Am Neujahrstag startet die Straßenreinigung ab 3.00 Uhr morgens mit dem Saubermachen im Umfeld der Silvesterparty am Brandenburger Tor, an der Neujahrslauf-Strecke Unter den Linden, am Kurfürstendamm, in der Schönhauser Allee und am Hermannplatz, wie die Berliner Stadtreinigung (BSR) mitteilte.

Die übrigen Gebiete der Stadt werden mit der herkömmlichen Reinigung am 2. Januar abgearbeitet, wie es hieß. Die Mitarbeiter sind demnach mit Kehrmaschinen, Sammelfahrzeugen und Ladekran-Lastern sowie mit Besen, Schippe und Kehrichtkarre unterwegs. Denn Müll wie leere Flaschen oder Feuerwerksbatterien müssen per Hand aufgelesen werden.

Am vergangenen Neujahrstag sammelte die Stadtreinigung den Angaben zufolge etwa 670 Kubikmeter Müll ein, darunter vor allem Feuerwerksbatterien, Böller- und Raketenreste, Flaschen und Becher.