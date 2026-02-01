Streugut, Räumwerkzeug, Extra-Personal: Angesichts der Eisglätte greifen Senat und Stadtreinigung zu neuen Maßnahmen. Wie den Bezirken jetzt geholfen werden soll.

Die Berliner Bezirke sollen beim Beseitigen von Schnee und Eis mehr Hilfe bekommen. (Archivbild)

Berlin - Die Berliner Stadtreinigung (BSR) soll die Bezirke angesichts des anhaltenden Winterwetters beim Räumen von Schnee und Eis unterstützen. Das teilte die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt mit. Unter anderem werde die BSR den Straßen- und Grünflächenämtern Streugut wie Splitt zur Verfügung stellen und bei Bedarf auch entsprechendes Räumwerkzeug.

Die Verkehrs- und Umweltverwaltung und die BSR haben den Bezirksämtern außerdem angeboten, dass die BSR beauftragt wird, die Ordnungsämter an ausgewählten Orten bei der Beseitigung von Eisglätte zu unterstützen. Das gilt insbesondere an Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen, Arztpraxen, Kliniken und Apotheken, Nahversorgungsstandorten wie Supermärkten und Einkaufszentren sowie Zuwegungen zu Haltestellen von U-Bahn, Tram, S-Bahn und Bus.

Mehr Hilfe aus den zuständigen Ämtern

Darüber hinaus sollen Mitarbeiter aus den Straßen- und Grünflächenämtern, die sonst für andere Tätigkeiten zuständig sind, in diesen Tagen ihre jeweiligen Bezirke bei der von der Eisglätte ausgehenden Gefahr für Leib und Leben unterstützen. Dafür sollen die personalrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, so die Verkehrsverwaltung.

Auf diese Maßnahmen haben sich den Angaben zufolge Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) und Vertreter ihrer Verwaltung am Freitag mit den Straßen- und Grünflächenämtern der Bezirke, der BSR, den Wasserbetrieben und den Berliner Forsten vereinbart. Eine weitere Abstimmungsrunde zum gemeinsamen Vorgehen ist für Montag (2. Februar) geplant.