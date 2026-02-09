Glätte und Eis sorgten auf dem Stahnsdorfer Friedhof für massive Probleme. Nach einer vorübergehenden Schließung ist der Friedhof wieder offen.

Stahnsdorf - Der Südwestkirchhof Stahnsdorf bei Berlin hat nach seiner vorübergehenden Schließung wieder geöffnet. Bestattungen würden wieder wie gewohnt stattfinden, sagte eine Sprecherin des Friedhofes. Das gesamte Wegenetz des 206 Hektar großen Waldfriedhofs war seit Freitag vollständig vereist. Die Friedhofsleitung sah dadurch eine „Gefahr für Leib und Leben“ und schloss den Friedhof vorübergehend. Das Problem sei mittlerweile behoben.

Der Friedhof ist bekannt, weil dort Prominente wie Schauspieler Manfred Krug, Moderator Dieter Thomas Heck oder Politiker Otto Graf Lambsdorff begraben liegen. Auch die Netflix-Serie „Dark“ machte den Friedhof mit seiner Holzkapelle im Norwegen-Stil populär.