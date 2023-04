Osnabrück - Ein Brand in einem Stall in Alfhausen im Landkreis Osnabrück hat in der Nacht auf Montag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe die Feuerwehr zahlreiche Hühner, Gänse, Ponys, Kaninchen und Meerschweinchen aus dem brennenden Gebäude gerettet, es konnten aber nicht alle rechtzeitig herausgeholt werden. Die Löscharbeiten dauerten am Montagmorgen weiter an. Die Bundesstraße 68 musste bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.