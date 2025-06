Elsteraue - Eine Stallanlage, in der Strohballen gelagert waren, ist in Elsteraue (Burgenlandkreis) komplett abgebrannt. Die Feuerwehr habe die Halle kontrolliert abbrennen lassen müssen, teilte die Polizei mit. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile sei verhindert worden. Menschen oder Tiere befanden sich den Angaben zufolge nicht in der Nähe. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.