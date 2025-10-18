Dynamo Dresden verharrt nach einem turbulenten Remis bei Preußen Münster weiter im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga. Auch eine zweimalige Führung genügt den Sachsen nicht.

Die Spieler von Dynamo Dresden um Lars Bünning wirkten nach dem Schlusspfiff beim 2:2 gegen Preußen Münster enttäuscht.

Münster - Die Spieler von Dynamo Dresden setzten sich enttäuscht auf den Rasen, Trainer Thomas Stamm trauerte nach zweimaliger Führung der verpassten Chance auf drei Punkte nach. Nach einem 2:2 (0:1) bei Preußen Münster bleiben die Sachsen auch im sechsten Spiel in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Sieg - und damit weiter mittendrin im Tabellenkeller.

„Wir sind Aufsteiger - wir haben uns jetzt nicht in den ersten drei Positionen gesehen nach neun Spielen“, sagte Stamm, der sich auf Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag einstellt. „Das Ding geht bis ganz zum Schluss“, erklärte er.

Bünning trifft vorne und hinten

Alexander Rossipal erzielte in Münster in der 23. Minute mit einem traumhaften Freistoßtor die Führung für Dresden. Nach der Pause glich Münsters Jorrit Hendrix per Volley aus (51.), ehe Dynamos Lars Bünning per Kopf zum 2:1 traf (71.). Der Verteidiger sorgte dann per Eigentor auch für den Endstand (85.). In der Nachspielzeit sah Dresdens eingewechselter Stefan Kutschke nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+7).

„Ich habe ein paar Dinge gesehen, die heute besser waren. Und trotzdem müssen wir es hinkriegen - gerade wenn wir 2:1 führen in einer Phase, in der eigentlich Münster nicht mehr so im Spiel war - das Ding dann auch zu ziehen“, sagte Stamm dem Pay-TV-Sender Sky.

Münster hat die Chancen, Dresden macht das Tor

In einer temporeichen Partie hatten zunächst die Gastgeber die besseren Gelegenheiten. Dresdens Lukas Boeder rettet auf der Linie bei einem Abschluss der Münsteraner (13.). Kurz darauf verhinderte die Latte bei einem abgefälschten Schuss von Lars Lokotsch die Führung für Münster (15.).

Dynamo zeigte sich deutlich effizienter und ging durch Rossipals Freistoß aus gut 25 Metern in Führung. Auch nach dem Rückstand blieb Münster am Drücker. Die Chancenverwertung ließ allerdings bis zur Pause zu wünschen übrig.

Unglückliches Eigentor sorgt für Ausgleich

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als Münsters Kapitän Hendrix mit feiner Schusstechnik den verdienten Ausgleich erzielte. Anschließend sorgte Bünning erst die für erneute Führung, ehe ihm in der Schlussphase der Ball vom Pfosten an den Oberschenkel sprang und von da ins eigene Tor.