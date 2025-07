Jedes Zweitligaspiel macht der Torwart in den letzten beiden Jahren für die Magdeburger. Jetzt verlängern Club und Profi die fruchtbare Zusammenarbeit.

Magdeburg - Torhüter Dominik Reimann hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg vorzeitig verlängert. Der 28-Jährige spielt seit Sommer 2021 für den FCM und absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils alle 34 Zweitligapartien. Über die neue Laufzeit des Vertrags machte der Club keine Angaben.

Insgesamt kommt Reimann auf 98 Zweitliga- und 37 Drittligaspiele im Magdeburger Trikot. Der gebürtige Münsteraner gilt als Führungsspieler und Leistungsträger. „Die Verlängerung ist auch ein Zeichen dafür, wie wohl ich mich beim FCM und in der Stadt fühle“, wurde Reimann in der Mitteilung zitiert. Auch sein neuer Trainer Markus Fiedler lobte Reimanns großen Anteil an der positiven Entwicklung des Clubs.