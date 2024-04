Ein Wagen der Standseilbahn steht in der Bergstation. Die bei Touristen beliebte Seilbahn ist wegen der alle zehn Jahre stattfindenden Hauptuntersuchung für fast zwei Monate nicht in Betrieb.

Dresden - Die bei Touristen beliebte Standseilbahn in Dresden ist von heute (Montag, 8.4.) an für fast zwei Monate nicht in Betrieb. Der Grund ist nach Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Hauptuntersuchung der Bahn, die nur alle zehn Jahre durchgeführt wird. Sollte alles gut gehen, werde die Bahn am 1. Juni wieder ihren Betrieb aufnehmen. Als Ersatz für die Fahrt vom Dresdner Stadtteil Loschwitz zum Stadtteil Weißer Hirsch sei ein Ersatzverkehr eingerichtet. Es werden tiefgreifende Untersuchungen der Wagen und der Antriebsmaschine gemacht und es sollen fünf alte Bahnschwellen ausgetauscht werden.