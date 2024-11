Stapler umgekippt - Arbeiter in Greußen schwer verletzt

Greußen - Beim Entladen von Langholz ist ein Mann in Greußen (Kyffhäuserkreis) schwer verunglückt. Er habe das Holz per Stapler von einem Lastwagen abgeladen. Dabei sei die Ladung ins Wanken geraten und der Gabelstapler umgekippt, informierte die Landespolizeiinspektion Nordhausen. „Der Fahrer wurde unter dem Verladegerät und dem Holz teilweise begraben.“ Der 47-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.