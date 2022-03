Der "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl scheint immer bester Laune zu sein und ist sich für keinen Witz zu schade. Doch das war nicht immer so, wie er in einem Interview nun berichtet. Der TV-Koch hat lange Zeit an Burnout gelitten.

Magdeburg/DUR/it - Roland Trettl (50) wurde vor allem durch seine Kochkünste bekannt und hat seit längerer Zeit seine eigenen Sendungen auf Vox. In seinem "First Dates"-Restaurant und in dem neuen Hotel verkuppelt er Singles.

Dabei hat er immer einen flotten Spruch auf den Lippen und witzelt hin und wieder mit seinen Mitarbeitern. Allerdings war sein Leben nicht immer so rosig, wie er in einem Interview mit "Gala" nun verraten hat.

Vor 13 Jahren litt Roland Trettl an einem Burnout

Demnach litt der Koch an einem Burnout. 13 Jahre ist diese schwere Zeit nun her, in der er mitunter drei Schachteln Zigaretten am Tag geraucht hat. "Ich habe stets unter Druck gearbeitet und war wahnsinnig streng mit mir, habe mir nichts durchgehen lassen", sagte der TV-Koch. 100 Stunden Arbeit in der Woche und kaum Schlaf standen bei ihm an der Tagesordnung.

Roland Trettls Frau half ihm aus dem Burnout

Doch irgendwann hat sein Körper rebelliert. Vor allem durch seine Frau habe er es aus dem Burnout geschafft. "Sie ist mein persönlicher Tacho und sagt mir, wenn ich zu schnell mache", so Trettl. Auch wenn er seinen Tiefpunkt größtenteils überwunden hat, kämpft er auch heute noch jeden Tag dafür, nicht in das alte Schema zu verfallen.

Damit das nicht passiert, redet er viel mit seiner Herzensdame und mache Yoga. Der Vater eines Sohnes sieht vor allem seine Familie als Ansporn, die Dinge langsamer anzugehen und sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.