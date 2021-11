Jürgen Albers hat in Begleitung der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" sein Glück auf Mallorca versucht. Nun sitzt er nach einer großen Drogenrazzia der Polizei in Untersuchungshaft.

Polizisten durchsuchen während einer großen Drogenrazzia im Oktober ein Haus. In Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt elf Objekte in mehreren Städten durchsucht.

Eschweiler/DUR - Bereits im Oktober fand in Belgien und Deutschland eine groß angelegte Drogenrazzia statt. Insgesamt wurden dabei 118 Immobilien durchsucht und 66 Beschuldigte festgenommen. Laut RTL Informationen soll auch das Haus des TV-Auswanderes Jürgen Albers durchsucht worden sein. Nun soll sich der ehemalige Discobetreiber in Untersuchungshaft befinden.

Der Verdacht: Er soll einer Gruppierung angehören, der Handel mit 436 Kilogramm Kokain im Wert von circa 43 Millionen Euro vorgeworfen wird. Bei der Durchsuchung wurden in seiner Wohnung drei Schreckschusswaffen von der Polizei beschlagnahmt. "Mein Mandant beabsichtigt, kooperativ mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten und bestreitet die Tatvorwürfe", sagte der Anwalt des 60-Jährigen gegenüber dem Sender.

Jürgen Albers wanderte 2013 in Begleitung der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" nach Mallorca aus. Dort wollte er mit der Diskothek "Das Karussell" in Cala Millor durchstarten und ein neues Leben beginnen. Allerdings platzte sein Traum, seine Frau verließ ihn und er kehrte wieder nach Deutschland zurück. In Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) betrieb der 60-Jährige zuletzt ein Ingenieurbüro für KFZ-Technik.