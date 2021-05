"Idiotensprache": Scooter hält vom Gendern überhaupt nichts

Hamburg. Die Debatte um geschlechtergerechte Sprache hat in Deutschland kein leichtes Los. Gendersternchen, Unterstrich und Doppelpunkt - von der Gender-Ideologie hält Scooter-Frontmann H.P. Baxxter nicht viel, wie er in einem Morningshow-Interview mit "Radio Hamburg" verkündete: "Das ist für mich Idiotensprache![...] Gendern finde ich zum kotzen!" Was ist passiert? Eigentlich sollte es um sein neues Scooter-Album gehen.

Nach dem eigentlichen Interview, gab man dem Sänger in einer anschließenden Fragerunde folgenden Satz zum Vervollständigen: „Gendern finde ich...“. Der 57-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, nimmt in seiner Antwort kein Blatt vor den Mund und bezieht klar Position, dass er dem Gendern in der Sprache kritisch gegenüber steht.

"Das hat ja nichts damit zu tun, dass man Frauen akzeptiert. Es ist einfach nur eine Verunglimpfung der Sprache und sagt nichts weiter aus." H.P. Baxxter

Aus seiner Sicht sei es einfach eine "Verletzung der Sprache", die irrelevant sei. "Das hat ja nichts damit zu tun, dass man Frauen akzeptiert. Es ist einfach nur eine Verunglimpfung der Sprache und sagt nichts weiter aus“, urteilte der Hyper Hyper-Interpret. Mit geschlechtergerechten Formulierungen kann er wenig anfangen: "Immer dieses -innen, -dschinnen, -minnen, also, furchtbar".

Debatte um geschlechtergerechte Sprache

Mit dieser Ansicht ist der Musiker nicht allein. Über Für und Wider dieser Sprache wird munter gestritten. Laut einer Umfrage von YouGov im Mai 2020 erachteten rund 28 Prozent der befragten Frauen geschlechtergerechte Sprache, sogenanntes Gendern als eher unwichtig. Unter den befragten Männern waren rund 34 Prozent ebenfalls dieser Meinung.

Auch in Sachsen-Anhalt hält die Debatte um geschlechtergerechte Sprache an. So gab Sachsen-Anhalt fünf Milliarden Euro im vergangenen Jahr für Genderpolitik aus, was nicht jeder nachvollziehen kann. So kam es 2020 bei einer Verdi-Streik-Aktion vor der Ameos-Klinik in Haldensleben zu einem heftigen Wortgefecht zwischen Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Chefarzt Markus Motschmann.

Unabhängig von H.P. Baxxters Gender-Ansicht: Seine Techno-Anhänger sind der Scooter-Sprache mit "How Much Is The Fish", "Hyper, Hyper" oder "Maria“ bisher treu geblieben. Am 16. April 2021 erschien das mittlerweile 20. Studioalbum der Techno-Band. Über 30 Millionen Platten hat die Hamburger Band bisher verkauft.