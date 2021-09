"Tokio Hotel"-Star Bill Kaulitz wäre gern der nächste Bachelor

Frauenschwarm und Sänger Bill Kaulitz könnte sich vorstellen der neue Bachelor zu werden. Doch wieso würde der Sänger gern an dem Dating Format teilnehmen?

Magdeburg/DUR/awo - "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz hat im Interview mit World Wide Wohnzimmer eine echte Bombe platzen lassen. Der 32-Jährige verrät: Er könnte sich vorstellen der neue Bachelor zu werden.

"Ich wäre gerne mal so 'Bachelor'-mäßig unterwegs, weil ich ja so ein Dating-Problem habe", plaudert Kaulitz aus. Außerdem outet er sich als großer Fan der Bachelorette und des Bachelors.

"Ich liebe all diese Dating-Sachen und ich denke dann immer, ich würde das total gerne machen und gehe dann in meinem Kopf durch, wie ich das so machen würde."

Danach schaut er in die Kamera und richtet einen Appell an die Produzenten: "Macht mir ein Angebot!" Ob sein Wunsch erhört wird? Spätestens 2022 werden es die Fans der Sendung erfahren, denn die nächste Staffel der Bachelor soll wieder Anfang 2022 ausgestrahlt werden.

Das ganze Video gibt es hier: