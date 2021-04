Bristol. Eine Axt, die Jack Nicholson im Horrorfilm "The Shining" verwendet hat, wird für satte 45.000 Pfund (50.000 Euro) verkauft, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet. Der Händler Paul Fraser Collectibles in Bistol bietet die berühmte Filmrequisite verpackt in einer Vitrine auf ihrer Unternehmens-Webseite für Horror-Fans an. Dazu erhält der Käufer ein signiertes Foto des US-Schauspielers Nicholson.



Die besagte Axt ist für einen der gruseligsten Momente der Filmgeschichte verantwortlich. Jack Nicholson, der in dem Horrorfilm-Klassiker von 1980 Jack Torrance verkörperte, knallte die riesige Axt wütend gegen eine Badtür und schrie "Hier ist Johnny!", nachdem er seine verängstigte Frau Wendy verfolgte.

Jack Nicholson, der in dem in dem Horrorfilm-Klassiker von 1980 Jack Torrance verkörperte, knallte die riesige Axt wütend gegen eine Badtür. Screenshot YouTuve Warner Bros. Entertainment Trailr "The Shining"

Warner Bros. verwendete mehrere Äxte

Laut der Artikelbeschreibung erstellte die US-amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. mehrere Äxte für die Dreharbeiten zu "The Shining". Der britische Händler gibt weiter an, dass nur eine originale Holzaxt existiert, welche 2019 bei der Memorabilia Live Auktion am BFI IMAX in London für 172.000 Pfund (197.000 Euro) verkauft wurde.

Der Händler Paul Fraser Collectibles in Bistol bietet die berühmte Filmrequisite verpackt in einer Vitrine an. Screenshot Webseite Paul Fraser Collectibles https://www.paulfrasercollectibles.com/products/the-shining-1980-prop-stunt-axe

Nun haben Kinofans die Chance auch noch ein weiteres besonderes Axt-Exemplar aus lackierten Schaumstoff und silbernen Klebeband zu kaufen, welches auch im Kultfilm zum Einsatz kam. Dass Filmfreunde gewillt sind, mehrere Tausende Euro für Filmrequisiten hinzulegen, zeigte sich auch schon mehrfach in der Vergangenheit. So wurde schon 2017 eine rote Jacke, die Jack Nicholson im Film trug, für 73.200 Pfund (84.000 Euro) versteigert, so Paul Fraser Collectibles.