17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" - so hat sich Heidi Klum in 17 Jahren verändert

Am Donnerstag beginnt auf ProSieben die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum". Wir haben mal geschaut, wie sehr - oder wenig - sich Heidi in diesen 17 Jahren verändert hat.

2007: Die 20-jährige Studentin Barbara Meier (r.) posiert nach ihrem Sieg mit Model Lena Gercke (l.) und Moderatorin Heidi Klum zum Finale der TV-Show "Germany's Next Topmodel".

Köln/Halle (Saale)/DUR/mad - GNTM-Fans haben schon sehnsüchtig darauf gewartet – und nun ist es soweit: Am 3. Februar 2022 beginnt im deutschen Fernsehen wieder die Suche nach „Germanys Next Topmodel“. Bereits zum 17. Mal wird die umtriebige und scheinbar nie alternde Heidi Klum als Moderatorin der Sendung auf ProSieben wieder eine neue junge Schönheit suchen, die sich als Topmodel beweisen und die Laufstege dieser Welt erobern möchte.

Ja, richtig gehört, seit 17 Jahren bietet Klum „ihren Määdchen“ die Chance, den ihren Weg in die Model-Welt zu finden. Und einige haben es tatsächlich auch geschafft. Und wenn schon nicht als Model, so doch zumindest als Social-Media-Sternchen, Influencerin oder als B- oder C-Prominente in diverse TV-Formate.

Eins steht aber wohl schon fest: Die attraktive und scheinbar unverwüstliche Heidi Klum wird auch in diesem Jahr wieder Scharen von begeisterten Zuschauern vor die TV-Bildschirme locken.

Wir haben einmal die Bildarchive durchwühlt und nachgeschaut, wie sich die inzwischen 48-Jährige in den vergangenen 17 Jahren optisch entwickelt hat. Und so hat sich Heidi Klum seit der ersten Staffel im Jahr 2006 verändert:

2005: Anlässlich einer Werbekampagne in Köln wird eine Rosensorte auf den Namen -Heidi Klum Rose- getauft. (Foto: imago/Chai von der Laage)

2006: Heidi Klum präsentiert den WM-Ball und startet mit GNTM

2006: Fotomodel Heidi Klum im Jahr 2006 als Moderatorin der Gruppenauslosung zur WM 2006. Im Hintergrund freinen sich Franz Beckenbauer und Jürgen Klinsmann über die Präsentation des offiziellen Spielballs. (Foto: imago/mis)

2009: Heidi Klum mit GNTM-Siegerin Sara Nuru

2009: Model und Moderatorin Heidi Klum mit der Siegerin Sara Nuru (19) aus München zum Finale der ProSieben-TV-Show "Germany's Next Topmodel" in Köln. (Foto: dpa/archiv)

Im Jahr 2015 feiert Heidi die zehnte GNTM-Staffel

2019: Heidi Klum kommt zum «Angel Ball» der Gabrielle's Angel Foundation for Cancer Research». (Foto: dpa/archiv)

2020: Wegen Corona findet die 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" n Berlin statt

Heidi Klum steht im November 2020 bei Dreharbeiten zur 16. Staffel «Germany's next Topmodel» vor dem Hotel Adlon in Berlin. (Foto:dpa/archiv)

2021: Heidi Klum und Tom Kaulitz in Berlin

Die 17. Staffel von GNTM beginnt am 3. Februar und wird um 20.15 auf ProSieben ausgestrahlt.