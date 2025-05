Brad Arnold, der Frontmann der Rockband "3 Doors Down", ist an Krebs erkrankt. Wie es um ihn steht und welche Folgen das für die kommende Tour hat.

Mississippi. - Der Sänger der amerikanischen Band "3 Doors Down", Brad Arnold (46), ist schwer an Krebs erkrankt. Das verkündete er in einem bewegenden Video auf Instagram.

Brad Arnold erzählt, dass bei ihm eine Form des Nierenkrebses diagnostiziert wurde, nachdem es ihm bereits in den vergangenen Wochen nicht so gut ging. Genauer gesagt leide er an einem klarzelligen Nierenzellkarzinom. Das wurde bei Untersuchungen im Krankenhaus herausgefunden.

Dabei hätten die Ärzte auch festgestellt, dass der Krebs schon in die Lungen des Sängers gestreut habe. "Es ist Stadium 4. Das ist nicht wirklich gut", sagt Brad Arnold. Trotzdem zeigt er sich kämpferisch.

Brad Arnold versichert seinen Fans, dass er keinerlei Angst wegen der Diagnose verspüre. Sein Glaube an Gott lasse ihn hoffen, dass er alles überwinden könne. Er hoffe, dass seine Fans für ihn beten.

Rockband sagt Tour ab

Wegen der Erkrankung des Sängers hat "3 Doors Down" ihre US-Tour, die für den Sommer geplant war, abgesagt. Dafür entschuldigte sich Arnold.

"3 Doors Down" hatte sich in den 1990er Jahren gegründet. Die Rockband wurde mit dem Lied "Kryptonite" im Jahr 2000 weltberühmt. Weitere Hits der Band waren "Here without you" und "Let me go".