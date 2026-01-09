Nach drei Staffeln der Gangsterserie soll nun erzählt werden, wie die Geschichte der Hamadys in Deutschland begann. Was bisher über die neue Produktion bekannt ist.

Die Serie „4 Blocks“ bekommt eine Vorgeschichte, die in den 1990ern spielen soll. (Handout)

Berlin - Das Gangsterdrama „4 Blocks“ bekommt eine Vorgeschichte. Die neue Serie soll zurückreisen zu den Anfängen der Hamadys, die alles daransetzen, sich im Berlin der 1990er eine Existenz aufzubauen, wie Warner Bros. Discovery mitteilte. Die achtteilige erste Staffel von „4 Blocks Zero“ soll im Herbst 2026 beim Streamingdienst HBO Max starten.

In den bisherigen drei Staffeln von „4 Blocks“ spielte Kida Khodr Ramadan den kriminellen Anführer eines arabischen Clans. In der Vorgeschichte soll nun Tareq Nassery die Rolle des Tony Hamady übernehmen.

Aus dem Libanon geflüchtet und in Deutschland nur geduldet, kämpfe die Familie in den 1990ern darum, in Berlin Fuß zu fassen, hieß es in der Mitteilung zu Details der Serie. „Wer sind sie, wie wurde die Familie zum einflussreichsten Clan der Stadt und aus Ali schließlich Toni?“

Der Streamingdienst HBO Max expandiert nach Deutschland. Das Angebot soll nächste Woche (13. Januar) in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein starten. Damit drängt hierzulande ein weiterer Anbieter auf den umkämpften Streamingmarkt.