Viel Geld, viel Prominenz: US-Milliardär Jeff Bezos will seine zweite Hochzeit ganz groß zelebrieren. Aber statt mit seiner eigenen Luxusjacht kommt er nun mit seinem Hubschrauber an.

Venedig - Die teuerste Hochzeit des Jahres kann starten: Der Gründer des weltweit größten Online-Händlers Amazon, Jeff Bezos, und seine künftige Frau Lauren Sánchez sind in Venedig angekommen. Das Paar - er 61, sie 55 Jahre alt - landete mit einem Privathubschrauber in der Nähe des Stadtstrandes Lido, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete. Die Hochzeit soll am Freitag auf einer der vielen Inseln der Lagunenstadt über die Bühne gehen.

Zu der Feier des US-Milliardärs werden etwa 200 Gäste erwartet, darunter viel Prominenz aus dem Showbusiness und der Geschäftswelt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Programm praktisch in letzter Minute geändert. Bezos - mit einem Vermögen von geschätzt 220 Milliarden US-Dollar - musste deshalb auch auf die Anreise mit seiner Privatjacht „Koru“ verzichten.

Wegen des Kriegs im Nahen Osten gilt derzeit in vielen europäischen Städten eine höhere Alarmstufe, auch in Venedig. Zudem haben Gegner der mindestens zehn Millionen Euro teuren Hochzeit Proteste angekündigt. Das Paar landete nun mit einem Hubschrauber, der von einem anderen seiner Schiffe aus gestartet war. Während der nächsten Tage werden sie nach Medienberichten in einem Fünf-Sterne-Hotel am Canal Grande wohnen.