Die neue Ehefrau des US-Milliardärs veröffentlicht ein Foto von der Party auf der Insel San Giorgio. Ihr Name ist nun etwas länger. Am Samstagabend gehen die Feiern weiter.

Venedig - Jetzt ist es offiziell: Amazon-Gründer Jeff Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez haben geheiratet. Die 55-Jährige postete auf ihrem Instagram-Konto ein Foto von der Hochzeitsparty auf der Insel San Giorgio in Venedig. Dazu schrieb sie das Datum 27. Juni 2025 in der amerikanischen Variante 06/27/2025, versehen mit einem roten Herzen. Ihren Namen änderte sie in Lauren Sánchez Bezos.

Auf dem Foto ist das strahlende Paar in einem Garten inmitten seiner etwa 200 Gäste zu sehen, darunter viel Prominenz. Der US-Milliardär trägt einen schwarzen Smoking mit Fliege, die Ex-Journalistin ein enges weißes Brautkleid mit Schleier. Das Fest fand strikt abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf der Insel San Giorgio statt, die direkt gegenüber vom Markusplatz liegt.

Proteste von Bezos-Gegnern

Dabei war viel Prominenz aus Showbusiness und Geschäftswelt: die TV-Größen Kim Kardashian und Oprah Winfrey, US-Präsidententochter Ivanka Trump, die Schauspieler Leonardo DiCaprio und Orlando Bloom, Microsoft-Gründer Bill Gates und viele andere. Das britische Boulevardblatt „Daily Mail“ berichtete allerdings, dass das Paar bereits geheiratet habe - vor einigen Wochen insgeheim in den USA. Aus Bezos' Umgebung gab es auf dpa-Anfrage keinerlei Kommentar.

Mit einem geschätzten Vermögen von 220 Milliarden US-Dollar gehört der Gründer des Online-Handelsriesen Amazon zu den reichsten Männern der Welt. Für beide ist es die zweite Hochzeit. Aus früheren Beziehungen haben sie sieben Kinder. Die Kosten der Feiern werden auf mindestens zehn Millionen Euro geschätzt. Dagegen gibt es Proteste. Kritiker werfen Bezos vor, seinen Reichtum zur Schau zu stellen.

Bocelli-Sohn singt Elvis-Klassiker

Von der Party, die auf San Giorgio im Garten eines alten Benediktinerklosters stattfand, war für die Öffentlichkeit praktisch nichts zu sehen. Aus der Ferne war lediglich zu hören, wie der Italiener Matteo Bocelli, Sohn des Startenors Andrea Bocelli, den Elvis-Presley-Klassiker „Can't Help Falling in Love“ sang - und einige Zeit später auch lauter Jubel der Festgesellschaft.

Bezos und Sánchez waren getrennt mit Wassertaxis auf die Insel gekommen, mit vielen Fotografen auf gemieteten Booten im Schlepptau. Die Ex-Journalistin warf den Paparazzi einen Kussmund zu. Nach Medienberichten liegen für die Ex-Journalistin bis Sonntag 27 Kleider bereit.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Am Samstagabend soll es auf einem ehemaligen Werftgelände eine große Abschlussparty geben. Spekuliert wird über einen Auftritt von Lady Gaga. Aus Sorge vor Protesten oder einem Anschlag findet alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und unter großer Geheimhaltung statt. Polizei und Militär sind überall präsent. Bezos und Sánchez logieren in einem Luxushotel direkt am Canal Grande, dem weltbekannten Kanal.

Insbesondere für Paare aus Asien und den USA ist Venedig geradezu der Inbegriff von Romantik. Auch Hollywood-Star George Clooney und seine Ehefrau Amal heirateten hier - allerdings ohne Geheimniskrämerei.

Kritiker werfen Bezos Geprotze vor

Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar geschätzt. Der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia, bezifferte sie sogar auf 40 bis 48 Millionen Euro. Zudem sprach er von einem Imagegewinn im Milliardenwert. Italiens Kulturministerin Daniela Santanchè nannte als wirtschaftlichen Gesamteffekt der Hochzeit einen Betrag von 950 Millionen Euro - woran viele erhebliche Zweifel haben.

Gegen die Feiern gibt es Proteste verschiedener Gruppen. Kritiker werfen Bezos vor, seinen Reichtum zur Schau zu stellen und sich für ein Wochenende die gesamte Stadt kaufen zu wollen. Auch am Samstag soll es Kundgebungen geben. Der US-Milliardär spendete nach Angaben aus seiner Umgebung drei Millionen Euro für verschiedene Einrichtungen der Stadt - aus Sicht seiner Kritiker bei seinem Gesamtvermögen jedoch ein extrem kleiner Betrag. Das Paar bat seine Gäste außerdem, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen Geld für die Sanierung von Venedig zu geben.