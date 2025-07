Diesen Freibadbesuch in Berlin wird Andrea Kiewel wohl noch lange in Erinnerung behalten, denn anschließend musste sie eine Notfallapotheke aufsuchen.

Andrea Kiewel in der Notfallapotheke: Deshalb hatte sie einen juckenden Po und Quaddeln

Die sonst so gut gelaunte Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens, Andrea Kiewel, musste wegen Juckreiz und Quaddeln eine Notfallapotheke in Berlin aufsuchen.

Berlin. – Normalerweise lebt Andrea Kiewel (60) in Tel Aviv. Doch da sie wegen des eingeschränkten Luftverkehrs in Israel bereits ihre Jubiläumssendung beim ZDF-Fernsehgarten verpasst hatte, bleibt sie vorerst in Berlin.

Juckreiz und Quaddeln: Andrea Kiewel muss zur Notfallapotheke

In ihrer alten Heimat wollte sie, so der Merkur, die sonnigen Tage im Strandbad Jungfernheide verbringen. Ein Besuch, der ihr wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Auch interessant: Empörung bei den GEZ-Zahlern: Andrea Kiewel pendelt für Fernsehgarten mit dem Flugzeug

"Erst juckt es am Bauch, dann kommen die Quaddeln. Und direkt im Anschluss geht es in die Notfallapotheke", zitiert Merkur Kiewel aus ihrer Kolumne im Magazin SuperIllu.

So habe sich die Moderatorin auf dem Weg dorthin immer wieder kneifen müssen, um sich nicht öffentlich am Po zu kratzen. Was war passiert?

Auch interessant: "Austauschbar" vom "Schlagerquietschi": Anna-Carina Woitschack erntet fiese Kritik

Bad in Berlin wegen Eichenprozessionsspinner geschlossen

Als Grund für den Juckreiz am Hintern wird der Eichenprozessionsspinner genannt. Womöglich habe sie eins der Härchen der Raupen abbekommen, vermutet die 60-Jährige. Das Strandbad Jungfernheide musste wegen der Tiere schließen.

Lesen Sie auch: Erneut Playback-Patzer im ZDF-Fernsehgarten: Semino Rossi verpasst Einsatz

Wegen des Vorfalls sei sie übrigens nicht die Einzige gewesen, die die Notfallapotheke aufsuchen musste. Mit ähnlichen Beschwerden seien an diesem Tag noch 30 andere Menschen aufgetaucht.

Glücklicherweise konnte Kiewel geholfen werden. Sie habe Cortisonssalbe erhalten. "Nach circa einer Woche wird es besser. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass meine linke Pobacke definitiv überleben wird", so die Fernsehgarten-Moderatorin weiter in ihrer Kolumne.