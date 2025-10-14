Die Moderatorin Andrea Kiewel ("ZDF-Fernsehgarten") zeigt bei der Lebensherbst-Gala in Düsseldorf ihre nachdenkliche Seite. Sie spricht offen über die Zukunft ihrer 94-jährigen Mutter.

Andrea Kiewel über ihre 94-jährige Mutter: "Grusel mich, über ihr Leben zu entscheiden"

Andrea Kiewel spricht im RTL-Interview über die Sorgen um ihre Mutter.

Düsseldorf. – Sie bringt sonst Millionen Zuschauer zum Lächeln, doch jetzt zeigt sich Andrea Kiewel von einer ganz anderen Seite. Bei der Lebensherbst-Gala in Düsseldorf sprach die "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin offen über ein Thema, das sie tief bewegt: die Zukunft ihrer 94-jährigen Mutter.

Andrea Kiewel zeigt emotionale Seite bei Lebensherbst-Gala

Bekannt für ihre gute Laune und Energie, wurde Andrea Kiewel im Gespräch mit RTL ungewöhnlich nachdenklich. Die Gala, die von Schauspielerin Mariella Ahrens vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, unterstützt pflegebedürftige Menschen.

Ein Thema, das die Moderatorin zunehmend persönlich betrifft. "Das ist ein Thema, das um niemanden einen Bogen macht", erklärte sie mit ernster Miene.

Kiewels Mutter lebt derzeit noch in ihrer eigenen Wohnung. "Sie springt nicht wie ein junges Huhn herum, aber sie hält die Wohnung in Schuss, hält sich in Schuss", sagte die 60-Jährige. Doch die ZDF-Moderatorin weiß, dass sich das eines Tages ändern könnte – und genau das bereitet ihr Sorgen.

"Ich grusel mich davor": Kiewel über Verantwortung und Angst

Die Vorstellung, eines Tages über die Zukunft ihrer Mutter entscheiden zu müssen, bewegt Andrea Kiewel zutiefst. Ob Pflegeheim oder Betreuungsform, die Entscheidung darüber, was das Beste für ihre Mutter ist, empfindet sie als große Belastung.

"Ich grusel mich davor, weil, was qualifiziert mich als Tochter über das Leben meiner Mutter zu bestimmen?", gesteht Kiewel offen. Für sie sei es ein hochsensibles Thema.