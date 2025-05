Berlin.- Der rbb-Moderator und Regisseur Andreas Hahn ist in Berlin gestorben. Das teilte der rbb am Montag mit. Der 59-Jährige gehörte mit seiner Spielshow "Der Sonne entgegen" jahrelang zu den Publikumslieblingen beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, später Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Andreas Hahn moderierte von 1997 an bis zum Schluss 2007 "Der Sonne entgegen". Die Show habe er "mit seiner Schlagfertigkeit und seinem Humor" zum Dauerbrenner gemacht, so der rbb.

"Brandenburg war für Hahn - den gebürtigen Unterfranken - ein Stück Heimat geworden", heißt es vom rbb. Beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) habe Andreas Hahn 1992 als Sportreporter begonnen. Sein Herz habe für den Drittligisten FC Energie Cottbus geschlagen. Zudem habe ihn mit dem aus Frankfurt (Oder) stammenden Boxer Axel Schulz (56) eine besondere Freundschaft verbunden.

Zum Gedenken an Andreas Hahn gibt es beim rbb eine Programmänderung. Am Freitag, 9. Mai, werden ab 22 Uhr 11 Folgen der Spielshow "Der Sonne entgegen" gezeigt. Am Samstag, 10. Mai, wird um 16.20 Uhr das Spezial "Der Sonne entgegen XXL - Traumreisen" von 2018 erneut ausgestrahlt.