Dessau-Roßlau.- Nach ihrer Teilnahme beim RTL-Dschungelcamp gibt es nun süße Nachrichten passend zum Valentinstag für Anna-Carina Woitschack: Auf Instagram hat ihr Partner Daniel Böhm (30) ihr eine Liebesbotschaft gemacht.

Lesen Sie auch: Hitziger Streit zwischen Anna-Carina Woitschack und Edith Stehfest geht weiter

"Ich möchte heute ein paar Worte über meine Anna teilen. Ich bin unglaublich stolz auf sie, denn ich weiß ganz genau, was für eine tolle und starke Frau sie ist", schwärmt Daniel Böhm in dem Video. Dazu teilte er auch Bilder und Videos von sich und Woitschack.

Woitschacks Partner verfolgt RTL-Dschungelcamp mit

Anna-Carina Woitschack hatte es beim Dschungelcamp 2025 nicht immer einfach - unter anderem gab es Streit mit Edith Stehfest. Ihn habe die Zeit während des Dschungelcamps auch emotional sehr mitgenommen, obwohl er nur vor dem Fernseher mitfieberte, so Böhm: "Während der Dschungelprüfungen habe ich oft die Angst in ihren Augen gesehen, und in diesen Momenten habe ich selbst mit den Tränen gekämpft", berichtete er.

Lesen Sie auch: Anna-Carina Woitschack weint im Dschungelcamp wegen Stefan Mross

Aber er machte seiner Freundin nun Komplimente dafür, wie gut sie sich geschlagen habe: "Schatz, du kannst so stolz auf dich sein! Du hast bewiesen, wie stark du wirklich bist, und ich bewundere dich dafür. Einzig und alleine du und die elf Mitcamper wissen, wie krass die Zeit im Dschungel tatsächlich war."

Lesen Sie auch: Dschungel-Aus für Anna-Carina Woitschack: „Bin total froh“

Planen Anna-Carina Woitschack und Daniel Böhm schon ihre Hochzeit?

Trotz aller Liebesbekundungen sei eine Hochzeit allerdings noch nicht in Planung, wie Böhm gegenüber RTL verriet. Dass sie ihrer Beziehung aber eine langfristige Perspektive gibt, meint auch Woitschack: "Ich konnte im Camp sehr, sehr viel nachdenken und man merkt dann so wirklich dieses Gefühl, dass ich mir nie Sorgen machen musste hier um meinen Schatz, weil ich ihm so sehr vertraue. Das hat mir gezeigt, dass das hoffentlich für immer ist und dass ich da ganz, ganz sicher bin bei diesem Menschen", sagte sie.

Lesen Sie auch: Anna-Carina Woitschack trotzt Sorgen: Fans lieben Schlagerstar aus Sachsen-Anhalt

Momentan ist Anna-Carina Woitschack noch mit Schlagerstar Stefan Mross (49) verheiratet. Lange Zeit galten die beiden, die sich im Fernsehen live von einer Standesbeamtin aus Halle trauen ließen, als Traumpaar der Schlagerwelt.

Inzwischen tobt zwischen beiden aber ein Scheidungskampf. Auch Mross ist neu liiert.