Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2020. So harmonisch geht es bei dem Noch-Ehepaar nicht mehr zu, denn beide wollen sich scheiden lassen.

Passau/DUR. Nach einem Heiratsantrag 2019 im Fernsehen, gaben sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack 2020 - ebenfalls im Fernsehen - das Jawort. Die Ehe hielt aber nur knapp zwei Jahre. Begleitet von hartnäckigen Gerüchten, gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Doch wie die Internetseite "Schlager.de" berichtet, will es mit der Scheidung anscheinend einfach nicht klappen. Die aus der Altmark stammende Sängerin erschien am Dienstag nicht zu einem Gerichtstermin - und das bereits zum dritten Mal.

Lesen Sie auch: Anna-Carina Woitschack über ihr Ehe-Aus mit Stefan Mross: „Es kriselte schon länger“

Anwältin von Stefan Mross vermutete Taktik hinter dem Vorgehen von Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack begründete die erneute Absage mit dem Hochwasser in Passau, denn dieses habe zu "lebensgefährlichen Bedingungen" geführt. Jedoch liegt das Amtsgericht Passau fernab der Überschwemmungen. Wie Manuela Lenz-Maar, die Anwältin von Stefan Mross, gegenüber "Schlager.de" berichtete, sei die Anreise zum Amtsgericht "völlig unbedenklich" gewesen.

Auch interessant: Video: Anna-Carina Woitschack trotzt Sorgen: Fans lieben Schlagerstar aus Sachsen-Anhalt

Um beim Gerichtstermin anwesend zu sein, unterbrach Mross extra seinen Kroatien-Urlaub. Nun gibt die wiederholte Terminabsage jedoch Rätsel auf. Gegenüber "Schlager.de" vermutete Lenz-Maar hinter den Absagen ein finanzielles Interesse: "Wahrscheinlich glaubt sie, dass sie noch Ansprüche hat", so die Anwältin.

Lesen Sie auch: Wer ist Schuld am Ehe-Aus bei Schlagersänger Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack?

In dem Bericht der Internetseite machte sie in Richtung Anna-Carina Woitschack eine knallharte Ansage: "Sie wird keinen Cent bekommen." Mross gab sich hingegen gelassen und zitiert in bester Beckenbauer-Manier gegenüber "Schlager.de": "Schaun mer mal ..."

Mehr zum Thema: Nach der Trennung zum ersten Mal wieder in Halle: Das sagt Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack äußert sich nicht zu dem geplatzten Termin

Noch am Dienstag veröffentlichte die Sängerin ein Video mit Schlagerkollegen Vincent Gross. Ein Statement zu dem geplatzten Termin gibt es von ihr bisher nicht.